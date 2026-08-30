VIDEO – Traghetto naufraga a Cipro Nord, 7 morti: cosa è successo

Un traghetto passeggeri partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, si è capovolto al largo della costa. «Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari», ha dichiarato il ministero in un comunicato stampa.

Il bilancio per ora è 7 morti mentre 23 persone risultano ancora disperse il bilancio del traghetto che si è capovolto ed è affondando al largo della costa di Cipro Nord. Lo ha dichiarato il primo ministro dell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro Nord, Unal Ustel, citato dall’agenzia di stampa Anadolu. Mentre proseguono le operazioni di soccorso, 237 persone sono state tratte in salvo, ha aggiunto.

IL MATTINO