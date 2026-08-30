Yacht in fiamme al largo di Jesolo: 10 persone salvate, colonna di fumo visibile dalla spiaggia

JESOLO. Una grossa colonna di fumo nero visibile dalla spiaggia, uno yacht avvolto dalle fiamme e dieci persone da mettere rapidamente in salvo. L’allarme è scattato poco dopo le 18 di domenica 30 agosto al largo della costa di Jesolo.

L’incendio dell’imbarcazione era chiaramente visibile dai numerosi bagnanti che stavano trascorrendo la giornata sulla spiaggia, in particolare nel tratto compreso tra piazza Nember e piazza Faro.

A bordo dello yacht si trovavano dieci persone, tutte raggiunte e messe in salvo grazie all’intervento dei soccorritori.

La colonna di fumo vista dalla spiaggia

Le fiamme hanno rapidamente interessato l’imbarcazione, generando una densa colonna di fumo che poteva essere osservata anche da terra.

La scena ha attirato l’attenzione dei bagnanti presenti sul litorale nella domenica di fine agosto.

Dopo l’allarme si è attivato un articolato dispositivo di soccorso che ha coinvolto Capitaneria di Porto, Vigili del fuoco e Guardia di Finanza.

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