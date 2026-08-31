Estate Romana 2026 per chi rientra in città

on l’inizio di settembre, la Capitale si accende con un’ampia offerta di eventi e spettacoli dal vivo. Il cartellone dell’Estate Romana si arricchisce nelle prossime settimane con un’intensa programmazione che va dalla musica dal vivo al teatro d’avanguardia, dal cinema all’aperto ai talk di approfondimento, fino al circo e ai workshop e alle attività pensate per bambine, bambini e famiglie. Promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, un palinsesto che abbraccerà piazze, parchi e spazi culturali su tutto il territorio urbano.

Una rete diffusa di creatività frutto della sinergia con le istituzioni culturali cittadine e che si completa con i progetti sostenuti attraverso il bando biennale Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno e con l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2025-2026.

A lcuni degli appuntamenti in calendario fino al 10 settembre . SU:

https://www.oggiroma.it/eventi/attivita/estate-romana-2026-per-chi-rientra-in-citta/93261/



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