martedì, Settembre 1, 2026
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Il diritto di finire di leggere un libro

Il Faro

SIMONA CONSONI

Chissà quale libro stava leggendo Tania. Se avesse piegato l’angolo di una pagina, lasciato un segnalibro a metà, pensato di riprenderlo la sera. Di lei, dopo la morte, è rimasta una frase apparentemente insignificante: voleva «leggere un libro in pace».

Aveva 62 anni, una separazione alle spalle e una vita che stava provando a rimettere in ordine. È stata uccisa dall’ex marito nella casa che avevano condiviso e che ormai doveva essere venduta. Forse dovremmo fermarci proprio su quelle parole: in pace.

Perché raccontano qualcosa che le statistiche sui femminicidi non riescono a misurare. Quanto spazio deve conquistarsi una donna prima di poter dire che la propria vita le appartiene davvero? A volte non sogna una nuova storia d’amore, un viaggio o una rivoluzione. Vuole soltanto una stanza silenziosa, una porta da chiudere, un pomeriggio senza paura.

Ci siamo abituati a raccontare le donne uccise partendo dalla loro morte. Proviamo, almeno una volta, a partire da ciò che volevano fare da vive.

Tania voleva finire il suo libro. Qualcuno ha deciso che non ne aveva il diritto. 

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