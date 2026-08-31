Orgasmi all’italiana

MASSIMO MARZI

In Italia parlare di piacere sessuale è sempre stato un esercizio di equilibrio: tra pudore culturale, ironia popolare e un crescente desiderio di conoscenza. L’“orgasmo”, termine spesso circondato da imbarazzo, è in realtà un fenomeno fisiologico complesso, che coinvolge corpo, emozioni e relazioni. Negli ultimi anni, grazie a una maggiore attenzione alla salute sessuale, il tema è entrato con più naturalezza nel dibattito pubblico, trasformandosi in un indicatore di benessere e qualità della vita. Alain Heril, autorevole terapista sessuale francese, nel suo libro “L’orgasmo terapeutico”… Quando il piacere scaccia il dolore, afferma: “…l’orgasmo permette il rilassamento mentale, scioglie le tensioni fisiche e genera benessere generale oltre che un’attenuazione dei sintomi di alcune patologie. Il godimento sarebbe quindi un accesso diretto alle nostre capacità di autoguarigione…” Dovremmo far tornare d’attualità lo slogan “Fate l’amore, non fate la guerra” il messaggio pacifista nato negli anni ’60. Noi uomini dovremmo apprendere di più da alcune abitudini praticate in natura anche dal mondo animale. In particolare, sarebbe risolutivo, osservare ed imparare dai bonobo. Questa specie di primati, strettamente imparentata con noi esseri umani, adotta un modello sociale unico focalizzato sulla cooperazione. Tra le principali curiosità etologiche su come gestiscono le tensioni e l’aggressività, spicca la sessualità frequente come metodo diffuso per la risoluzione dei conflitti. A differenza degli scimpanzé, che usano spesso la violenza per stabilire la dominanza, i bonobo usano l’attività sessuale attraverso accoppiamenti pacificatori, ricreativi e rilassanti. Lo fanno per ridurre lo stress, stringere alleanze e fare pace dopo una tensione. Sui temi della sessualità sono stati scritti migliaia di volumi in tutte le lingue e in tutte le culture e noi italiani non siamo da meno. A marzo di quest’anno è stato pubblicato un pregevole ed autorevole lavoro del Censis dal titolo: “IL PIACERE DEGLI ITALIANI”- come cambiano i costumi sessuali– Dal sito www.censis.it: “Si ricerca il piacere nel vissuto quotidiano non per esorcizzare nel microcosmo di vita i mali del mondo, come fosse un nuovo oppio dei popoli, ma per un ineliminabile slancio soggettivo al piacere. Così il 79% degli italiani considera i piaceri del sesso, del cibo, delle relazioni con gli altri, degli hobby ecc. essenziali per dare senso alla vita. Il 70,1% non si sente egoista se cerca di stare bene con tanti piccoli piaceri nel quotidiano, appunto dal sesso al buon cibo, ai viaggi sino agli hobby ecc. e il 65,8% non vuol farsi travolgere nella sua quotidianità dalle tante notizie negative che arrivano dal mondo”. Consiglio la lettura completa del Rapporto, ricchissimo di dati, informazioni, curiosità e approfondimenti su oltre 100 pagine. Per lo spazio limitato di questo articolo riporto solo alcune sintesi del REPORT, sulle frequenze e le durate dei rapporti sessuali che fotografano realtà poco note della nostra italianità sotto le lenzuola. Riguardo alla frequenza sessuale la ricerca ha evidenziato 6 diversi gruppi:

i performanti, che lo fanno ogni giorno e sono il 5,3%;

gli attivi , che hanno rapporti due o tre volte alla settimana e sono il 29,9%;

i regolari , lo fanno una volta alla settimana, pari al 27,3%;

i saltuari , con una cadenza di rapporti tra il mensile e il quadrimestrale sono il 21,9%;

gli occasionali che lo fanno una volta ogni cinque-sei mesi o anche oltre il 7,1%;

gli astinenti, che non fanno mai sesso sono l’8,5% del totale.

La tabelle sottostante riporta i tempi dedicati all’amore.

Le durate medie dei rapporti sessuali, inclusi i preliminari sono:

per il 3,4% entro 5 minuti;

per il 35,5% da 6 a 15 minuti;

per il 44% da 16 a 30 minuti;

per il 17,1% oltre la mezz’ora.

Morale del rapporto: gli italiani, tra un espresso e l’altro, l’amore lo sanno ancora fare… solo che, come per il caffè, c’è chi lo vuole ristretto e chi lungo, e non sempre le due tazze danno soddisfazioni comparabili. Per amare meglio restano ancora molte conquiste da compiere. Non bastano la passione o l’attrazione: serve una vera cultura dell’affettività. Significa imparare a conoscere il proprio corpo e quello dell’altro/a, comprendere i meccanismi dell’anatomia e della fisiologia, riconoscere il peso delle emozioni, dei vissuti e della psicologia nelle relazioni. Forse la vera rivoluzione non consiste nell’imparare nuove tecniche, ma nel riscoprire una verità semplice: la qualità dell’intimità dipende dalla qualità della relazione. E una relazione matura nasce dall’incontro tra cultura, consapevolezza, empatia e cura reciproca. Solo allora il piacere smette di essere un traguardo individuale e diventa l’espressione naturale di un amore capace di far crescere entrambi.Massimo Marzi