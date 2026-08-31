Tassoni torna al Roma Bar Show

In occasione del Roma Bar Show 2026 che si terrà il 14 e il 15 settembre presso il Roma Convention Center “La Nuvola” all’Eur, Tassoni sarà presente con l’intera collezione del brand, a partire dalla Cedrata, anche in versione zero, alla Tonica e alle sode.

Durante l’evento, dedicato ai professionisti del comparto beverage e agli appassionati di mixology, il marchio valorizzerà le novità del 2026: la Tonica superfine zero zuccheri e zero calorie e il Botanico superfine zero, evoluzione analcolica del mondo del gin formulata a partire da otto botaniche naturali.

Nelle due giornate Tassoni proporrà ricette alcoliche e no-alcol, inserendosi nell’attuale consapevolezza verso consumi più equilibrati e che allo stesso tempo non rinunciano alla ricerca del gusto. Allo stand, infatti, ci saranno dei guest bartender che si susseguiranno alla postazione per creare preparazioni inedite.

Con la partecipazione al Roma Bar Show 2026, Tassoni porterà una cultura della miscelazione capace di unire tradizione, innovazione e nuove occasioni di consumo.

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