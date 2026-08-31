VIDEO – Otto membri di una famiglia, tra cui quattro bambini, uccisi in una sparatoria e un incendio in Montana

BILLINGS, Montana — Un uomo ha ucciso otto suoi familiari, tra cui quattro bambini, mentre erano riuniti per la cena della domenica in un’abitazione nei pressi di Billings, in Montana; il fatto è avvenuto a distanza di settimane da quando i genitori gli avevano chiesto di andarsene di casa, secondo quanto riferito all’Associated Press da un membro della famiglia.



Brad Ireland — la cui ex moglie e i cui due figli figurano tra le vittime — ha identificato l’autore della sparatoria nel quarantaquattrenne Alan Smith. I genitori di Smith, anch’essi rimasti uccisi, gli avevano chiesto di lasciare l’abitazione, ma l’uomo è tornato domenica e ha aperto il fuoco, ha raccontato Ireland.

La polizia è intervenuta presso l’abitazione domenica sera, udendo colpi d’arma da fuoco provenire dal retro poco prima che la casa venisse completamente avvolta dalle fiamme. Martedì gli inquirenti hanno confermato la presenza di otto vittime, tra cui quattro bambini, e hanno reso noto che il sospettato si era procurato una ferita d’arma da fuoco autoinflitta, decedendo in seguito. Le indagini sono state complicate dai dubbi sulla stabilità strutturale dell’edificio, distrutto dall’incendio fino alle fondamenta, ha dichiarato Jeff Stovall, portavoce del Dipartimento di Polizia di Billings. I vigili del fuoco hanno lottato contro le fiamme fino a circa l’una di notte di lunedì, secondo quanto riferito dal capo dei vigili del fuoco di Billings, Matt Hoppel. L’abitazione si trova in un complesso residenziale situato fuori dai confini cittadini, in un’area non soggetta all’obbligo di installazione di idranti.

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