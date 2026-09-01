Auto sfonda il muro di un’abitazione a Valdastico: fuga di gas, ferita una donna

Una pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, distaccamento di Piovene Rocchette, è intervenuta questa mattina nel Comune di Valdastico per il rilievo di un incidente stradale con una persona ferita.

Una donna identificata con le iniziali Z.A., classe 1946, stava percorrendo a bordo della propria jeep via Cavallara quando, per cause ancora al vaglio degli agenti, avrebbe perso il controllo del veicolo. All’altezza del civico 33 l’auto ha urtato violentemente la cinta muraria di un’abitazione, sfondando la cabina dove era alloggiato il contatore del metano.

Vista la copiosa fuoriuscita di gas, sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona.

La donna, aiutata da alcuni passanti a uscire dall’abitacolo, era cosciente ed è stata successivamente affidata a un’ambulanza, che l’ha trasportata all’ospedale di Santorso per gli accertamenti e le cure del caso.

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