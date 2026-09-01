Bari, al lido dei Vigili del Fuoco si conclude ‘Segui l’Onda’: terapia in acqua per ragazzi con autismo

Uscire dai luoghi di cura per scoprire “luoghi che curano”. E’ questo il senso di “Segui l’Onda 3.0”, il progetto terapeutico-riabilitativo ideato dalla unità operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – Area Centrale Autismo dell’ASL Bari, afferente al Dipartimento di Medicina dell’Età Evolutiva, che da luglio ad oggi ha trasformato il Lido del Comando dei Vigili del Fuoco di Giovinazzo in un luogo in cui terapia e benessere possono trovare un felice connubio.

Il progetto, svolto con incontri settimanali in piscina e negli spazi all’aperto del Lido, è stato dedicato a circa 25 utenti tra bambini e adolescenti in carico al servizio, con l’obiettivo di promuovere il benessere psico-fisico, la socializzazione e l’autonomia attraverso un approccio multidisciplinare che integra idrokinesiterapia, riabilitazione psichiatrica e attività ludico-relazionali in un contesto protetto. Il progetto, giunto alla terza edizione, sottolinea come la salute passi anche attraverso il senso di appartenenza a una comunità, in spazi e ambienti che favoriscono la costruzione di un sé integrato e condiviso.

Gli interventi sono stati articolati in due percorsi paralleli, condotti da équipe multidisciplinari.

https://www.telebari.it/attualita/264506-bari-al-lido-dei-vigili-del-fuoco-si-conclude-segui-londa-terapia-in-acqua-per-ragazzi-con-autismo.html