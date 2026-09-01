Camion avvolto dalle fiamme: autista in ospedale, strada chiusa in entrambi i sensi

TRIESTE. Un camion è stato avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, martedì 1° settembre, nella parte alta di via Brigata Casale a Trieste. L’incendio, partito dalla cabina dell’autocarro, stava già raggiungendo la parte posteriore del mezzo e le sterpaglie ai margini della carreggiata quando sono arrivati i Vigili del fuoco.

L’autista era riuscito a scendere autonomamente dal camion e a raggiungere una zona sicura, ma prima di abbandonare la cabina aveva respirato i fumi prodotti dalla combustione. Dopo essere stato visitato dal personale sanitario, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

La richiesta di intervento è arrivata pochi minuti dopo le 16.30. Dal Comando dei Vigili del fuoco di Trieste è partita una squadra della sede centrale, supportata da un’autobotte proveniente dalla stessa sede.

Quando i soccorritori hanno raggiunto via Brigata Casale, la cabina del camion era completamente interessata dalle fiamme.

I Vigili del fuoco hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento, riuscendo a bloccare l’avanzata delle fiamme prima che l’incendio coinvolgesse l’intero carico del camion.

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