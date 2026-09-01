Incendio del capannone dei rifiuti chiuse scuole e uffici ad Airola

L’incendio del capannone dei rifiuti sta mettendo a dura prova chi deve lavorare per lo spegnimento del rogo e chi deve gestire la situazione di emergenza che si sta generando per i fumi che hanno invaso la Valle Caudina, arrivando fino al capoluogo.

Per questo motivo, il Comune di Airola sta per emanare due ordinanze di carattere contingibile e urgente ed entrambe hanno validità per le giornate di oggi e domani. La prima riguarda la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, quella dei centri estivi pubblici e privati sul territorio comunale, la chiusura di tutte le aziende operanti sul territorio comunale e degli uffici comunali, fatta eccezione per la Polizia Municipale e per la Protezione Civile

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