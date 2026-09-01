Incendio in un’abitazione con magazzino agricolo e fienile a Crespadoro (VI)

Un incendio ha interessato questa mattina, martedì 1° settembre 2026, un’abitazione con annessi un magazzino agricolo e un fienile nel territorio di Crespadoro, in via Bruni. Le fiamme sono divampate poco dopo le 5 e hanno investito soprattutto le strutture in legno dell’edificio, distruggendo il tetto e i solai.

Oltre alla struttura, il rogo ha coinvolto un trattore, uno scooter e diverso materiale legnoso custodito nei locali interessati dall’incendio.

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di Arzignano, Schio e Lonigo, affiancate da due mezzi della sede centrale di Vicenza e dai vigili del fuoco volontari di Thiene e Recoaro. Ha operato anche personale Enel per le verifiche sugli impianti elettrici, mentre sul posto si è recato il sindaco di Crespadoro.

A causa dei danni provocati dal fuoco e delle condizioni di sicurezza delle strutture, l’abitazione e l’area della corte sono state interdette all’accesso. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell’incendio.