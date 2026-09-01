Padre, madre e figlia di 5 anni morti a Roma: cosa resta da capire della strage di Pietralata

La terribile scoperta dopo che un parente preoccupato ha allertato i vigili del fuoco. Così sono stati trovati morti nel primo pomeriggio di lunedì 31 agosto all’interno della loro villetta in via dell’Antracite, a Pietralata, quartiere a nord-est di Roma, padre, madre e figlia di 5 anni.

Con loro è stato trovato senza vita anche il cane di famiglia. Tutti e tre presentavano ferite da arma da fuoco e nell’abitazione è stata recuperata una pistola regolarmente detenuta. L’ipotesi su cui si stanno concentrando i carabinieri e la procura di Roma è quella di un omicidio-suicidio familiare, rafforzata dal ritrovamento di numerose lettere indirizzate ai parenti. Resta però ancora da chiarire chi abbia premuto il grilletto.

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