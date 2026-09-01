SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) – INCENDIO IN UN’ABITAZIONE

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intorno alle 10:30 di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Ugo Foscolo per un incendio divampato in un’abitazione all’interno di un palazzo.

Le fiamme hanno interessato un appartamento ubicato al secondo piano di un fabbricato di 7 piani.

Sul posto hanno operato due squadre della sede centrale di Verona, con il supporto di un’autobotte e dell’autoscala per un totale di 15 operatori, che hanno lavorato per evitare la propagazione dell’incendio agli appartamenti adiacenti e per portare al sicuro gli occupanti del fabbricato.

Tutti i residenti sono stati evacuati e le squadre hanno messo in sicurezza la porzione di fabbricato interessato.

Sei persone, tra cui tre minori, sono state affidate alle cure del personale sanitario per inalazione di fumo.