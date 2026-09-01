martedì, Settembre 1, 2026
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Vigili del fuoco

VIDEO – Vasto incendio assedia Taormina: evacuate abitazioni, in fiamme anche i boschi di Castelmola e Letojanni

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

È in corso dal mattino un incendio di vegetazione in contrada Tirone, nel comune di Taormina, in contrada Tirone e Zappulla: in azione 3 squadre dei vigili del fuoco, supportate da 2 Canadair e un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del Corpo nazionale.
Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni, danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale. Operazioni di spegnimento in corso, in arrivo rinforzi dai Comandi di Catania ed Enna

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Personale volontario – Abrogazione comma 6, dell’articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103.

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