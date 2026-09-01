VIDEO – Vasto incendio assedia Taormina: evacuate abitazioni, in fiamme anche i boschi di Castelmola e Letojanni

VIGILI DEL FUOCO

È in corso dal mattino un incendio di vegetazione in contrada Tirone, nel comune di Taormina, in contrada Tirone e Zappulla: in azione 3 squadre dei vigili del fuoco, supportate da 2 Canadair e un elicottero Erickson S64 della flotta aerea del Corpo nazionale.

Minacciate dalle fiamme alcune abitazioni, danneggiato un serbatoio dell’acquedotto comunale. Operazioni di spegnimento in corso, in arrivo rinforzi dai Comandi di Catania ed Enna