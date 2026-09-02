In pensione il capo Vigili Fuoco Eros Mannino. Prisco: grande dedizione
Il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ringrazia il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.
Prisco ne sottolinea la “grande dedizione, il rigore e la passione” con cui ha guidato il Corpo, definendolo un punto di riferimento per il sistema del soccorso pubblico.
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