giovedì, Settembre 3, 2026
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Vigili del fuoco

In pensione il capo Vigili Fuoco Eros Mannino. Prisco: grande dedizione

Il Faro

Il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ringrazia il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Prisco ne sottolinea la “grande dedizione, il rigore e la passione” con cui ha guidato il Corpo, definendolo un punto di riferimento per il sistema del soccorso pubblico.

https://www.umbriatv.com/notizie/attualita/in-pensione-il-capo-vvf-eros-mannino-prisco-grande-dedizione/

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