VIDEO – Incendio al centro commerciale Conca d’Oro -vigile del fuoco intossicato soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Villa Sofia

VIGILI DEL FUOCO

Dal primo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono impegnati per l’incendio in un centro commerciale nella zona Nord-Ovest di Palermo: le fiamme si sono rapidamente propagate fino ad avvolgere la copertura dell’intera struttura. Contestualmente all’avvio delle operazioni di spegnimento, le squadre intervenute hanno provveduto, a scopo precauzionale, all’immediata e completa evacuazione di tutte le persone presenti.

Le complesse operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte per tutta la notte per circoscrivere le fiamme ed evitare la propagazione ad altri locali dell’edificio. In corso le indagini per accertare le cause del rogo, al lavoro il Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale (NIAT) dei vigili del fuoco.

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Un vigile del fuoco intossicato è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia dopo l’incendio che ha danneggiato il centro commerciale Conca d’Oro

a supporto delle dieci squadre dei Vigili del Fuoco è intervenuto anche il mezzo speciale aeroportuale del distaccamento di Punta Raisi (il camion antincendio “Dragon”), inviato appositamente a Palermo per accelerare le operazioni di spegnimento sul tetto del centro commerciale.Le fiamme, che hanno colpito la guaina di copertura esterna, hanno generato temperature altissime e fumo denso, rendendo necessario l’utilizzo di questo veicolo pesante, solitamente impiegato per la sicurezza degli aerei grazie alla sua straordinaria portata di acqua e schiuma estinguente.

SOPRALLUOGO DEL SINDACO AL CENTRO COMMERCIALE

“Mi sono recato direttamente al centro commerciale Conca d’Oro per seguire da vicino l’evolversi della situazione, a seguito dell’incendio che si è verificato oggi pomeriggio, ringraziare personalmente le squadre dei Vigili del Fuoco e tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della struttura e incontrare alcuni degli operatori commerciali che sono stati evacuati. La priorità, in queste ore, è innanzitutto garantire la sicurezza di tutti e consentire ai Vigili del Fuoco di operare nelle migliori condizioni per circoscrivere e spegnere l’incendio. A loro, ancora una volta, va la nostra gratitudine per la professionalità, il coraggio e l’impegno con cui stanno affrontando questa emergenza. Ho appreso con particolare preoccupazione del vigile del fuoco rimasto intossicato durante le operazioni e trasportato in ospedale. A lui rivolgo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale, i più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione. Sul posto ho voluto parlare anche con alcuni degli operatori commerciali evacuati. Ho ribadito loro che, in questo momento, sono loro la nostra priorità, insieme alla tutela delle loro famiglie e alla necessità di dare risposte concrete alle difficoltà che questo incendio inevitabilmente determinerà. Sappiamo bene che dietro ogni attività commerciale ci sono lavoratori, famiglie, sacrifici e responsabilità. Per questo non ci limiteremo a monitorare la situazione, ma saremo al loro fianco nel percorso che si aprirà nei prossimi giorni.

Già nei prossimi giorni incontrerò la proprietà e la direzione del centro commerciale per fare il punto sulla situazione, conoscere con maggiore precisione l’entità dei danni e individuare insieme i percorsi da affrontare per sostenere gli operatori e consentire, per quanto possibile, di affrontare nel modo più rapido ed efficace le conseguenze dell’incendio. Continueremo a mantenere un costante raccordo con le autorità, con gli organi competenti e con la struttura del centro commerciale, in attesa che vengano chiarite anche le cause del rogo. In questo momento, però, il nostro pensiero e il nostro impegno sono rivolti innanzitutto alla sicurezza delle persone e alla tutela dei lavoratori e delle loro famiglie”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

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