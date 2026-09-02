giovedì, Settembre 3, 2026
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Vigili del fuoco

Incendio di un autocarro adibito al trasporto di rifiuti

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Oggi, intorno alle ore 13:00, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Erba sono intervenute in via Leonardo da Vinci, nel comune di Erba, per l’incendio di un autocarro adibito al trasporto di rifiuti.
I vigili del fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno avviato le operazioni di spegnimento e bonifica del veicolo, mettendo in sicurezza l’area interessata. Non si registrano feriti né persone coinvolte.

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