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Vigili del fuoco

Incendio di una bisarca all’interno della galleria Sparvo sull’autostrada A1

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 1 settembre, una bisarca adibita la trasporto di autovetture ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia nella galleria Sparvo, al km 15 della variante di valico dell’autostrada A1.

il fatto è accaduto intorno alle 14:45 e sul posto sono interveniute ben 7 squadre di vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento Dante Zini e dai distaccamenti volontari di Monzuno e Castiglione dei Pepoli, coordinate dal funzionario di guardia, con il supporto di 2 autobotti. L’autista del mezzo pesante è riuscito a uscire da solo dal veicolo ed è stato preso in carico dal personale sanitario presente sul posto. Per fortuna, non si segnalano ulteriori vittime o feriti.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area hanno richiesto la chiusura del tratto autostradale interessato, con il traffico deviato sull’A1 Panoramica.
Sul luogo dell’inciddnte presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della società Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.

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