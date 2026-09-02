Incendio di una bisarca all’interno della galleria Sparvo sull’autostrada A1

VIGILI DEL FUOCO

Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 1 settembre, una bisarca adibita la trasporto di autovetture ha preso improvvisamente fuoco mentre era in marcia nella galleria Sparvo, al km 15 della variante di valico dell’autostrada A1.

il fatto è accaduto intorno alle 14:45 e sul posto sono interveniute ben 7 squadre di vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale, dal distaccamento Dante Zini e dai distaccamenti volontari di Monzuno e Castiglione dei Pepoli, coordinate dal funzionario di guardia, con il supporto di 2 autobotti. L’autista del mezzo pesante è riuscito a uscire da solo dal veicolo ed è stato preso in carico dal personale sanitario presente sul posto. Per fortuna, non si segnalano ulteriori vittime o feriti.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area hanno richiesto la chiusura del tratto autostradale interessato, con il traffico deviato sull’A1 Panoramica.

Sul luogo dell’inciddnte presenti anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della società Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.