Roma, fiamme in un garage: sei persone intossicate, diversi evacuati tra cui due bimbi

Roma – Intervento dei Vigili del Fuoco in via Innocenzo X, all’incrocio con via Vitellia, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un garage.

La Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto la squadra territoriale di Prati e quella della Pisana, con il supporto di un’autobotte, del CRRC e del carro autoprotettori. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche il funzionario di guardia e il capo turno.

Lo scenario si è presentato particolarmente complesso a causa della presenza, all’interno del garage, di un’autovettura elettrica coinvolta nell’incendio. Le squadre hanno operato per circoscrivere e spegnere le fiamme, procedendo contestualmente alle necessarie verifiche per garantire la sicurezza dell’area.

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