Si schianta contro un albero e la moto prende fuoco: tragedia a Cittadella, muore a 22 anni

Tragico incidente stradale nella notte di mercoledì 2 settembre a Cittadella. Poco dopo la mezzanotte in via Mottinello, all’incrocio con via Nazionale, un motociclista di 22 anni, Daniele Zuccheri, residente a Bassano del Grappa, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della propria moto.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, il giovane stava percorrendo la strada quando, giunto all’altezza della rotatoria, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del motociclo, andando a schiantarsi contro un albero. A seguito dell’impatto la moto ha preso fuoco e il 22enne è stato sbalzato a terra.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso. I vigili del fuoco del distaccamento di Cittadella sono intervenuti per domare l’incendio del motociclo e mettere in sicurezza l’area.

I rilievi e gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della stazione di Gazzo Padovano.

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