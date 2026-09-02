VIDEO – Smottamento roccioso sul versante Nord-Est del Monviso

VIGILI DEL FUOCO

CRISSOLO – INVERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CON NUCLEO SAF ED ELICOTTERO – Dalle 21 di ieri sera vigili del fuoco impegnati nel comune di Crissolo per uno smottamento roccioso che ha interessato il versante Nord-Est del Monviso, nei pressi del rifugio Quintino Sella (Pian del Re).

La frana ha invaso un sentiero ad alta quota, sul posto sono intervenute le squadre del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco insieme agli operatori del Soccorso Alpino, per le opportune perlustrazioni ed escludere la presenza di persone coinvolte.

In mattinata effettuato un sorvolo con l’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco per effettuare le verifiche dall’alto, il monitoraggio del fronte di crollo e la mappatura dell’area interessata.