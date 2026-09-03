Brindisi: incendio discarica, tra materiale 17 bombole gpl, intervento ad alto rischio vigili del fuoco

Si è rischiato grosso ieri pomeriggio nel territorio comunale di Carovigno, in provincia di Brindisi, per l’incendio di una discarica abusiva, contenente materiale altamente infiammabile e pericoloso. In particolare tra i rifiuti abbandonati c’erano 17 bombole di gpl.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi. Le bombole si trovavano vicine a un casolare rurale, in contrada San Francesco, lungo la strada comunale 33 Agro-Vica- Rovina. I vigili del fuoco lo definiscono un “grave episodio di inciviltà e rischio per la sicurezza pubblica”.

Le bombole erano state lasciate incustodite all’aperto ed esposte ad agenti atmosferici e sbalzi termici vicine a materiale edile e a ponteggi in disuso. Il deposito incontrollato di contenitori a pressione rappresentava una seria minaccia non solo per l’ambiente e la fauna locale, ma anche per la sicurezza degli abitanti della zona e dei passanti, oltre a un elevato rischio per gli i vigili del fuoco. Il loro intervento, coadiuvato dalle unità speciali, prosegue con la bonifica.

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