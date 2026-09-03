Budoia: vola con l’auto nel greto del torrente. Auto distrutta, donna elitrasportata a Udine

Una donna, mentre percorreva la Strada Provinciale 29 Pedemontana, al volante di una Peugeot 207 ne ha perso il controllo ed è uscita di strada finendo a ruote all’aria nel greto del Torrente Artugna a Budoia.

L’incidente è accaduto alle ore 09.30 di giovedì 3 settembre e sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Maniago che si sono subito prodigati a raggiungere la guidatrice intrappolata all’interno dell’abitacolo; utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamici i componenti della squadra hanno aperto un varco dal quale, operando in sinergia con il personale sanitario, hanno estricato dalle lamiere la signora ferita che, dopo le prime cure sul posto, è stata immobilizzata nella barella ed è stata trasportata a braccia, per alcune centinaia di metri, fino al punto dove è stata caricata sull’elicottero sanitario che la ha trasportata all’ospedale di Udine. Dalle prime informazioni pare che la donna non sia in pericolo di vita.

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