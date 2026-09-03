Calcinacci sul treno, convoglio bloccato con i passeggeri a bordo: evacuate 400 persone in galleria

Calcinacci caduti su un treno in galleria, e il conseguente stop con 400 passeggeri ancora all’interno del convoglio. Mattinata difficile per chi viaggia in treno nel capoluogo lombardo. A partire dalle ore 8.50 circa, la circolazione ferroviaria all’interno del Nodo di Milano è stata sospesa nel tratto compreso tra le stazioni di Milano Bovisa e Milano Lancetti. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco, la polizia locale e i soccorritori del 118.

La decisione di bloccare il traffico sui binari si è resa necessaria a seguito del danneggiamento di un cavo elettrico durante dei lavori e della caduta di alcuni calcinacci su un treno proveniente da Varese in galleria. Il fatto, secondo quanto spiega Trenord, sarebbe avvenuto per via di alcuni interventi condotti da una ditta esterna. Il cantiere sta operando in un’area non di proprietà di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), ma le lavorazioni hanno imposto la disalimentazione precauzionale della linea elettrica per garantire la sicurezza dell’infrastruttura e degli operatori.

Il treno è stato fermato in prossimità della stazione di Lancetti del passante ferroviario. I passeggeri sono stati fatti rimanere a bordo per circa un’ora. Intorno alle 10 circa 400 persone sono state evacuate grazie anche all’ausilio della protezione civile. Solo per precauzione, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze e due auto mediche, ma non risultano esserci feriti.