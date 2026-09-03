Interventi sul territori marchigiano

IGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SIROLO (AN) – SOCCORSO A PERSONA SUL MONTE CONERO – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella nottata per il soccorso di un ragazzo sul Monte Conero.

La squadra di Ancona, in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), dopo meno di un’ora di avvicinamento e calate, ha individuato il giovane all’interno di un ghiaione, fuori sentiero, in una zona sovrastante la spiaggia dei Gabbiani.

Il giovane, raggiunto in condizioni discrete, era in grado di camminare autonomamente e presentava lievi escoriazioni, compatibili con una caduta sul ghiaione. È stato assicurato con un imbrago e accompagnato in risalita lungo il ghiaione, fino al raggiungimento della cima del Monte Conero. L’operazione di recupero è durata circa un’ora e mezza.

Una volta raggiunta la cima, il ragazzo è stato valutato dal personale sanitario, che non ha rilevato particolari problematiche.

Successivamente è stato accompagnato da un operatore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) presso il campeggio dove soggiorna per una vacanza.

Dal Comando di Ancona

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FIASTRA (MC) – RECUPERO DI UN BOVINO SUL MONTE RAGNOLO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 09:00, per il recupero di un bovino adulto finito in un dirupo, in una zona non distante dai Piani di Ragnolo.

La squadra di Camerino, unitamente all’elicottero Drago del Reparto Volo di Pescara , ha effettuato le operazioni di recupero dell’animale.

Il bovino è stato recuperato vivo e, al termine delle operazioni, è stato affidato alle cure del veterinario.

Dal Comando di Macerata

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LAPEDONA (FM) – INCENDIO DI STERPAGLIE – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 14:30 lungo la SP33 per un incendio di sterpaglie.

La squadra dei Vigili del fuoco di Fermo, con un’autobotte e un automezzo 4×4, ha operato per contenere e circoscrivere le fiamme, che hanno interessato un tratto di vegetazione per circa 250 metri di lunghezza.

L’intervento ha consentito di evitare che l’incendio si propagasse alla vegetazione presente sul lato opposto della carreggiata. Le fiamme sono state completamente spente e l’area messa in sicurezza.

Dal Comando di Fermo

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MATELICA (MC) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 15:30 per il soccorso di un uomo infortunatosi alla gamba durante un’escursione sul Monte San Vicino.

Il personale volontario dei Vigili del fuoco di Apiro, ha raggiunto l’escursionista, lo ha immobilizzato e trasportato tramite barella in luogo sicuro.

La persona è stata quindi affidata alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche il soccorso alpino.

Dal Comando di Macerata