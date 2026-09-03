Nesso (CO), ritovato corpo del turista che tuffatosi nel lago, non è più riemerso.

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

[03/09/2026 12:56] Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia: 3/9/2026 Nesso (CO), ricerche

È in corso un intervento di soccorso tecnico urgente a Nesso, in località Careno, per la ricerca di un turista che, dopo essere entrato nelle acque del lago, non è più riemerso.

L’allarme è stato lanciato dalla compagna dell’uomo, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto stanno già operando i soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco con natante e i sommozzatori VVF elitrasportati. Alle operazioni partecipano anche la Guardia Costiera e il personale sanitario del 118.

Si sono concluse le operazioni di ricerca nelle acque del lago a Nesso, in località Careno. Il corpo senza vita del turista disperso è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto a bordo dell’elicottero Drago.

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È in corso un intervento di soccorso tecnico urgente a Nesso, in località Careno, per la ricerca di un turista che, dopo essere entrato nelle acque del lago, non è più riemerso.

L’allarme è stato lanciato dalla compagna dell’uomo, che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto stanno già operando i soccorritori acquatici dei Vigili del Fuoco con natante e i sommozzatori VVF elitrasportati. Alle operazioni partecipano anche la Guardia Costiera e il personale sanitario del 118.