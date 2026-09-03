Operaio precipita da 5 metri nella zona industriale, recuperato dai Vigili del Fuoco

BARI – Un operaio è precipitato da un’altezza di circa 5 metri mentre stava eseguendo lavori di manutenzione nella zona industriale di Bari. L’incidente si è verificato mercoledì mattina, intorno alle 8:30. Il lavoratore è finito all’interno di un’intercapedine, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per consentirne il recupero.

Secondo quanto emerso, le operazioni in corso prevedevano la rimozione di una copertura metallica per permettere alcuni interventi di manutenzione su un marciapiede. Restano al momento da chiarire le circostanze che hanno determinato la caduta dell’operaio.

Sul posto sono intervenute 2 squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dal personale specializzato Saf, Speleo alpino fluviale. I soccorritori hanno predisposto alcuni punti di ancoraggio sulla copertura dell’edificio per poter raggiungere in sicurezza il lavoratore.

Una barella è stata quindi calata all’interno dell’intercapedine e l’operaio è stato assicurato e riportato in superficie. Subito dopo è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Le operazioni di soccorso sono proseguite per circa 3 ore. Nonostante la caduta da un’altezza considerevole, l’uomo non avrebbe riportato gravi lesioni e le sue condizioni non sarebbero considerate preoccupanti.

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