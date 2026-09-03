Pauroso incidente sulla secante, un camion abbatte la cuspide del guard-rail e si cappotta

auroso incidente stradale sulla Secante nel primo pomeriggio, un camion si è cappottato all’uscita numero uno dopo aver letteralmente abbattuto la cuspide. Si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli.

Oggi, giovedì 3 settembre alle ore 14.50 la squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena e l’autogru sono intervenute per l”incidente avvenuto lungo la corsia sud all’altezza dell’uscita numero uno. Un camion ha impattato autonomamente contro la cuspide del guard rail e si e ribaltato.