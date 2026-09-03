venerdì, Settembre 4, 2026
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Pauroso incidente sulla secante, un camion abbatte la cuspide del guard-rail e si cappotta

Il Faro

auroso incidente stradale sulla Secante nel primo pomeriggio, un camion si è cappottato all’uscita numero uno dopo aver letteralmente abbattuto la cuspide. Si è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altri veicoli.

Oggi, giovedì 3 settembre alle ore 14.50 la squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena e l’autogru sono intervenute per l”incidente avvenuto lungo la corsia sud all’altezza dell’uscita numero uno. Un camion ha impattato autonomamente contro la cuspide del guard rail e si e ribaltato.

https://www.cesenatoday.it/cronaca/incidente-stradale/pauroso-incidente-secante-camion-abbatte-cuspide-cappottato.html
© CesenaToday

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