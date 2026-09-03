Taranto, gli atleti delle Fiamme Rosse conquistano quattro medaglie in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2026

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Bilancio positivo per gli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse che in occasione dei Giochi del Mediterraneo, che si sono svolti a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, hanno conquistato un complessivo di 4 medaglie: tre argenti e un bronzo.

Nel nuoto, Viola Scotto Di Carlo ha vinto la prima medaglia assoluta di tutta la spedizione azzurra ai Giochi, ottenendo l’argento nella specialità dei 50 metri Farfalla, con il tempo di 26”29, a soli 18 centesimi dall’oro andato alla greca Anna Ntountounaki.

Nella pesistica, Celine Ludovica Delia ha conquistato la medaglia di bronzo nello strappo in categoria fino a 53 kg.

L’Azzurra ha sollevato 81 kg in seconda prova, piazzandosi dietro la greca Stratoudaki argento con 83 e la turca Cansel Ozkan, che ha fatto il record dei Giochi del Mediterraneo con 91 kg. Sfumata all’ultima alzata la medaglia nello slancio, con Delia che ha sollevato 101 kg, la stessa misura della Ozkan che si è classificata terza dietro alla greca con 104 e alla spagnola Sanchez Ferrer, oro con 105.

Nella ginnastica artistica, invece, Tommaso Brugnami ha ottenuto un argento nella specialità del volteggio con punti 13.900 dietro Hamza Hossaini primo con 14.025 punti; il ginnasta dei Vigili del fuoco ha vino anche l’argento nella prova all-around a squadre.

Nessuna medaglia, infine, per Giulia Arpino che nella prova di sciabola femminile è uscita ai quarti di finale perdendo 12-15 contro la spagnola Araceli Navarro dopo aver passato gli ottavi per 15-12 contro l’algerina Zohra Nora Kehli.