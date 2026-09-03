Tromba d’aria a Polinoro – 130 interventi dei Vigili del Fuoco

VIGILI DEL FUOCO

MALTEMPO MATERA – Maltempo nel pomeriggio di ieri su Policoro, nel materano, dove una violenta tromba d’aria ha causato alcuni danni: vigili del fuoco impegnati tutta la notte per la rimozione e la messa in sicurezza di numerosi alberi abbattuti o pericolanti. Al momento sono 130 gli interventi portati a termine, squadre tuttora al lavoro.

Il dispositivo di soccorso è stato potenziato, giunti rinforzi dal Comando di Salerno. Situazione meteo migliorata.