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Vigili del fuoco

Tromba d’aria a Polinoro – 130 interventi dei Vigili del Fuoco

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

MALTEMPO MATERA – Maltempo nel pomeriggio di ieri su Policoro, nel materano, dove una violenta tromba d’aria ha causato alcuni danni: vigili del fuoco impegnati tutta la notte per la rimozione e la messa in sicurezza di numerosi alberi abbattuti o pericolanti. Al momento sono 130 gli interventi portati a termine, squadre tuttora al lavoro.
Il dispositivo di soccorso è stato potenziato, giunti rinforzi dal Comando di Salerno. Situazione meteo migliorata.

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