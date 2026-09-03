Vasto incendio a Parigi nella zona di Couronne: testimoni riferiscono boati ed esplosioni, sul posto i Pompieri

Un vasto incendio è scoppiato in un appartamento all’ultimo piano di un edificio in rue des Couronnes, nel quartiere di Ménilmontant, nel 20° arrondissement di Parigi.

Le fiamme, che si sono sviluppate nella serata di martedì 1 settembere, hanno completamente distrutto l’abitazione di circa 80 metri quadrati, senza propagarsi agli altri appartamenti.

Sul posto sono intervenuti 90 vigili del fuoco con 23 mezzi. Tre persone, rimaste leggermente ferite e intossicate dal fumo, sono state trasportate in ospedale. L’edificio è stato rapidamente evacuato e, secondo alcune fonti, circa 100 residenti hanno lasciato le proprie abitazioni.

Sui social sono circolati video che mostrano alte fiamme, una densa colonna di fumo nero e alcune esplosioni, che potrebbero essere legate alla presenza di fuochi d’artificio nell’appartamento. Poco dopo la mezzanotte le fiamme erano state circoscritte, mentre le operazioni dei soccorritori proseguivano. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

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