VIDEO – Tibet, frana al valico con il Nepal: corsa contro il tempo a Gyirong per 500 dispersi

Sono in corso le operazioni di emergenza nella regione cinese del Tibet, dove i primi escavatori hanno raggiunto il cuore dell’area colpita dalla frana di fango nei pressi del valico di frontiera di Gyirong, al confine con il Nepal.

Secondo quanto riferito dall’emittente statale cinese CCTV, i mezzi sono arrivati nella serata di lunedì 31 agosto nella zona del disastro e sono al lavoro nell’area che in precedenza ospitava gli uffici dell’amministrazione di frontiera.

La priorità immediata è mettere in sicurezza e liberare la strada invasa dal fango, per consentire l’arrivo di altri soccorritori e il passaggio di ulteriori veicoli e mezzi pesanti, accelerando così le operazioni di ricerca e salvataggio.

La frana, avvenuta il 26 agosto e provocata dal crollo di un ghiacciaio d’alta quota sul versante nepalese, ha causato almeno 16 morti e 546 dispersi al valico, secondo quanto comunicato dal governo regionale.

Sul lato nepalese il bilancio è drammatico, con quasi mille morti accertati e migliaia di dispersi, anche molti cittadini stranieri e turisti.

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