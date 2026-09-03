Vigili del fuoco del Tennessee feriti nel ribaltamento di un’autocisterna durante un intervento

Tennessee — Due vigili del fuoco volontari sono rimasti feriti quando il loro mezzo si è ribaltato mentre intervenivano per un incendio di sterpaglie nella contea di Obion.



Il Corpo dei vigili del fuoco volontari di Samburg stava rispondendo a una richiesta di supporto da parte dei vigili del fuoco di Union City quando il veicolo si è ribaltato lungo Walker Tanner Road, come riportato da WBBJ. Entrambi i vigili del fuoco sono in fase di guarigione.



“Le loro condizioni sono buone”, ha dichiarato il capo Mike Hogg. “L’autista ha riportato una lacerazione all’orecchio; è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato con dei punti di sutura. Il secondo vigile del fuoco è stato trasferito in elicottero al Regional One Center di Memphis: sono stati eseguiti degli accertamenti che hanno escluso fratture o altre lesioni gravi, e il vigile è stato dimesso.”

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