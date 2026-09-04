Alla Mostra del Cinema presentato il libro “Salvare vite”

VIGILI DEL FUOCO

È stato presentato, durante gli eventi della Mostra del Cinema di Venezia, “Salvare Vite”, il libro edito da Mondadori scritto da Luca Cari, dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dedicato all’impegno dei soccorritori durante il sisma del Centro Italia del 2016.

A moderare l’incontro Carola Carulli, inviata del Tg2. Presenti il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e il direttore per l’Emergenza dei Vigili del Fuoco Marco Ghimenti, l’assessore all’Istruzione, alla Formazione, alle Competenze e alle Politiche culturali della Regione del Veneto, Valeria Mantovan, il prefetto di Venezia Darco Pellos.

Il lavoro di Cari racconta la dimensione più intima del soccorso, dando spazio alle emozioni, alle paure e alla determinazione di coloro che compiono gesti straordinari per poi tornare alla propria quotidianità.

Quando le sirene annunciano una nuova emergenza, però, il pensiero resta uno soltanto: salvare vite.