sabato, Settembre 5, 2026
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Due persone uccise da un’esplosione: preparavano ordigni per assalti a bancomat con la “marmotta”

Il Faro

Due persone sono morte in una esplosione avvenuta probabilmente mentre stavano maneggiando esplosivo per le ‘marmotte’, le cariche che vengono utilizzate dalle bande che assaltano i bancomat.

I corpi sono stati trovati dai carabinieri nelle vicinanze di una villetta alla periferia di Andria sulla provinciale 155. Non lontano dai corpi è stata trovata un’auto risultata rubata.

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte dei carabinieri e degli artificieri dell’Arma.

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