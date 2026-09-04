sabato, Settembre 5, 2026
Ultimo:
cronaca

Esplosione di bombole del gas per un incendio a Torpignattara: vigili del fuoco sul posto e strada chiusa

Il Faro

Esplosione di bombole del gas per un incendio a Torpignattara, dove è in corso un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco giunti sul posto con alcune autobotti insieme ai mezzi della protezione civile.

Le deflagrazioni, una delle quali più forte delle altre udita a centinaia di metri di distanza, si sono verificate in via Teano dove sono intervenute, per la messa in sicurezza dell’area e per consentire e operazioni di spegnimento delle fiamme, le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso il tratto di strada compreso tra via Maddaloni e via Cori.

https://canaledieci.it/2026/09/04/esplosione-di-bombole-del-gas-per-un-incendio-a-tor-pignattara-vigili-del-fuoco-sul-posto-e-strada-chiusa/

Potrebbe anche interessarti

Un’altra morte sul lavoro Verona, operaio dell’Enel muore folgorato su un traliccio

Il Faro

Pneumatico si stacca dall’auto e “salta” la corsia: uccisa una giovane sull’Autostrada A1 tra Colleferro e Anagni

Il Faro

Precipita dopo il lancio col parapendio e finisce in un dirupo

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *