Esplosione di bombole del gas per un incendio a Torpignattara: vigili del fuoco sul posto e strada chiusa

Esplosione di bombole del gas per un incendio a Torpignattara, dove è in corso un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco giunti sul posto con alcune autobotti insieme ai mezzi della protezione civile.

Le deflagrazioni, una delle quali più forte delle altre udita a centinaia di metri di distanza, si sono verificate in via Teano dove sono intervenute, per la messa in sicurezza dell’area e per consentire e operazioni di spegnimento delle fiamme, le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale che hanno chiuso il tratto di strada compreso tra via Maddaloni e via Cori.

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