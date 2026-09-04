Incendio di un tetto – sei abitazioni inagibili

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

A partire dalle ore 16 i VVF sono impegnati nel comune di Lambrugo via San Carlo per segnalazione incendio tetto.

Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como, distaccamenti di Cantù, Erba, Canzo con il supporto di autopompa del comando di Lecco hanno estinto le fiamme che hanno interessato circa duecento metri quadrati di copertura di edificio di civile abitazione.

A scopo precauzionale sono state allontanate 14 famiglie ed al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Sei unita’ abitative non risultano praticabili. Non si segnalano feriti.

In posto VVF, 118, Carabinieri e Sindaco