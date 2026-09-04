Incendio e incidente nelle Marche

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

ANCONA – INCENDIO APPARTAMENTO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 9:00 in via Toti per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento.

La squadra dei Vigili del fuoco di Ancona, con il supporto dell’autobotte e della piattaforma di sollevamento persone, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme utilizzando gli estintori e alla successiva messa in sicurezza dell’appartamento.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario e la Polizia Locale.

Dal Comando di Ancona

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MACERATA – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 7:00 lungo la SS77, in direzione Sforzacosta, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente, intervenendo anche su una delle due autovetture, che a seguito dell’impatto si era ribaltata sulla sede stradale.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario e la Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti di competenza.

Dal Comando di Macerata