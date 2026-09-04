Incendio in un’attività commerciale a Catanzaro

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Dalle ore 13:00 circa, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale, con il supporto di due autobotti per il rifornimento idrico, sono impegnate in viale Lucrezia della Valle, nella zona sud della città, per un incendio che ha interessato un locale tecnico annesso a un’attività commerciale.

All’arrivo delle squadre, le persone presenti avevano già evacuato autonomamente il negozio, senza conseguenze. Non si registrano persone coinvolte.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguere le fiamme e impedire che l’incendio si propagasse all’intera struttura. Il denso fumo ha interessato gli ambienti dell’attività commerciale, mentre non risultano, al momento, danni strutturali.

Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre provvederanno alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto presente il funzionario di servizio. Intervenuta anche la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.