sabato, Settembre 5, 2026
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Vigili del fuoco

Latina, incendio nella zona di Borgo San Michele: a fuoco anche un vasto impianto fotovoltaico

Il Faro

Le fiamme partite da alcuni campi agricoli e da una vasta area boscata ha interessato anche un vasto impianto di pannelli fotovoltaici.

Danni ingenti ad alcuni terreni e capannoni agricoli e manufatti  agresti. Sul posto stanno operando da diverse ore i vigili del fuoco di alcuni distaccamenti di Latina e provincia e le protezioni Civili di Aprilia e di Genzano di Roma con varie autobotti e altri mezzi antincendio,  le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. 

LEGGO.IT

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