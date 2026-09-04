Latina, incendio nella zona di Borgo San Michele: a fuoco anche un vasto impianto fotovoltaico

Le fiamme partite da alcuni campi agricoli e da una vasta area boscata ha interessato anche un vasto impianto di pannelli fotovoltaici.

Danni ingenti ad alcuni terreni e capannoni agricoli e manufatti agresti. Sul posto stanno operando da diverse ore i vigili del fuoco di alcuni distaccamenti di Latina e provincia e le protezioni Civili di Aprilia e di Genzano di Roma con varie autobotti e altri mezzi antincendio, le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.

LEGGO.IT