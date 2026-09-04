VIGILI DEL FUOCO DI BRUGNATO

Giornata intensa ma ricca di soddisfazioni per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato, impegnati nel soccorso di tre cercatori di funghi, nelle colline intorno a Varese Ligure.

La prima chiamata di soccorso giunta al N.U.E. (numero unico di emergenza 112) è arrivata nella tarda mattinata di oggi, da parte di un uomo sulla sessantina che, caduto nel bosco lamentava forti dolori ad una gamba, tali da impedirgli il ritorno in autonomia.

In poco tempo, il signore è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco nel fitto della boscaglia in zona Le Cascine, ed una volta accertato il suo stato di salute, è stato stabilizzato e trasportato tramite un’apposita barella da sentiero.

Grazie all’ausilio dei Sanitari della Croce Rossa di Varese e dei Carabinieri Forestali, il malcapito ha presto raggiunto il pronto soccorso di Lavagna e le sue condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

Pochi minuti più tardi, un’altra chiamata di soccorso arrivava dalle vicine colline in località Valletti, da parte di altri due cercatori di funghi, madre e giovane figlio, che dopo alcune ore di cammino hanno perso l’orientamento.

Anche loro sono stati raggiunti in poco tempo dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato, coadiuvati dal Soccorso Alpino di La Spezia, e riaccompagnati con cura alla loro auto dopo essere stati rifocillati.