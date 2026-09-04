Terremoto oggi in Italia: nuova scossa registrata dai sismografi

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato nella mattinata di venerdì 4 settembre 2026 in Sicilia.

La scossa si è verificata alle 07:23 ora locale, corrispondenti alle 05:23 UTC, con epicentro localizzato in provincia di Messina.

Secondo i dati riportati, il terremoto ha avuto una profondità di 9,2 chilometri. Le coordinate dell’epicentro sono 38.0123°N e 14.5098°E.

L’epicentro del sisma in Sicilia è stato individuato a circa 6 chilometri a est di Caronia, nel Messinese.

Tra le altre località vicine figurano Sant’Agata di Militello, a circa 13 chilometri dall’epicentro, e Mistretta, distante circa 16 chilometri.

Più a sud si trovano Capizzi, Troina e Nicosia, mentre Bronte è situata a circa 38 chilometri dall’epicentro.

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