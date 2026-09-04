Terribile incidente, cavallo rimane incastrato con le zampe nel cancello del box: agitato e ferito, animale liberato dopo un lungo intervento

SAN LEONARDO IN PASSIRIA. Un cavallo sdraiato a terra e appeso per le zampe posteriori al cancello del suo box.

Insolito ma delicato intervento di soccorso per i vigili del fuoco di San Martino e di San Leonardo in Passiria per prestare soccorso ad un grosso animale in difficoltà: non è chiaro come il cavallo sia finito in quella insolita posizione, forse a seguito di una ‘scalciata‘ finita male.

In ogni caso dopo l’allarme lanciato dal padrone della scuderia, sul posto i pompieri hanno atteso l’arrivo del veterinario, fondamentale per sedare l’animale, molto agitato, e ridurre così al minimo il rischio di ulteriori lesioni.

A quel punto le sbarre della gabbia sono state leggermente allargate con le pinze idrauliche, e non appena l’apertura è stata sufficientemente ampia sono state utilizzate delle cinghie di sollevamento per alzare gli zoccoli e liberare l’animale.

Il veterinario ha quindi potuto prestare le prime cure al cavallo, ferito alle zampe. Oltre ai vigili del fuoco di St. Martin, era presente anche l’ispettore distrettuale Roland Gufler.