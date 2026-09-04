Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti e un’autopompa ha subito gravi danni durante l’ intervento in Carolina del Nord.

CONTEA DI ROWAN, N.C. — un incendio martedì, ha distrutto un’abitazione nell’area di West Rowan.



“Sono intervenuti diversi reparti provenienti da fuori zona e squadre di supporto reciproco giunte da aree esterne alla contea di Rowan.



Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti in circostanze diverse legate all’incendio e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, nessuno ha riportato lesioni potenzialmente letali.

Un’auto ha tamponato il mezzo dei vigili del fuoco – Il mezzo era stato posizionato strategicamente come barriera di protezione e ha svolto esattamente la funzione per cui era stato impiegato: fare da scudo e proteggere le persone che operavano davanti ad esso.