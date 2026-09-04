venerdì, Settembre 4, 2026
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Vigili del fuoco

Tromba d’aria su Policoro. Notte di lavoro per i vigili del fuoco

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO

Tra gli eventi del maltempo che nella giornata di ieri si sono abbattuti sulla provincia di Matera, segnaliamo la violenta tromba d’aria che ha colpito Policoro e che ha provocato ingenti danni. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per la rimozione e la messa in sicurezza di numerosi alberi abbattuti o pericolanti, oltre 100 gli interventi portati a termine.
Per far fronte alla difficile situazione il dispositivo di soccorso è stato potenziato con rinforzi giunti dal comando di Salerno.

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