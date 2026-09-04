Una palazzina va a fuoco a Carate Brianza: tre feriti, una donna grave

Questa mattina, 4 settembre, è divampato un incendio su un edificio di tre piani a Carate Brianza, in via Martin Luter King. Tre i feriti, tra cui una donna, che è ricoverata al Niguarda in codice rosso.

La ricostruzione dell’incendio – l’intervento dei vigili del fuoco, insieme ai mezzi dei soccorsi e ai carabinieri, è avvenuto poco prima delle 7. Il fuoco è stato rapidamente domato. Si tratta di una palazzina residenziale nel comune della provincia di Monza. Le fiamme sono nate all’interno di una delle abitazioni, ma le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

I Vigili del Fuoco accorsi per l’incendio – Sul posto sono intervenute due APS (autopompa serbatoio), un’autoscala e un carro soccorso. Delle tre persone coinvolte, due sono in codice giallo, mentre una donna è in condizioni più gravi, tanto che è stata trasportata con ustioni sul 30% del corpo dal personale sanitario dell’AREU. Non sarebbe, però, in pericolo di vita. L’edificio invece è stato immediatamente evacuato, in attesa di conoscere le cause del rogo.

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