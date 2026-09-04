sabato, Settembre 5, 2026
Ultimo:
cronaca

VIDEO – Danzica -Camion fermo sui binari mentre arivaun treno -lo schianto

Il Faro

Il camion era entrato nel passaggio a livello e si era fermato sui binari. Quando il veicolo ha ripreso la marcia, però, era ormai troppo tardi: il conducente non è riuscito a liberare la sede ferroviaria prima dell’arrivo del treno.

Le immagini mostrano l’impatto, particolarmente violento, tra il convoglio e il camion. Secondo quanto riferito dai media locali, l’autista del camion è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Anche alcuni passeggeri e il macchinista del treno hanno riportato ferite lievi, ma per loro non è stato necessario il ricovero

Potrebbe anche interessarti

Donna scomparsa, trovato il corpo nel canale della centrale

Il Faro

Chi sono gli “invisibili” nell’Italia multiculturale del terzo millennio globalizzato

Il Faro

Video – Terremoto 6.5 nelle Filippine mentre aprono scuole e uffici

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *