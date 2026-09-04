VIDEO – Danzica -Camion fermo sui binari mentre arivaun treno -lo schianto

Il camion era entrato nel passaggio a livello e si era fermato sui binari. Quando il veicolo ha ripreso la marcia, però, era ormai troppo tardi: il conducente non è riuscito a liberare la sede ferroviaria prima dell’arrivo del treno.

Le immagini mostrano l’impatto, particolarmente violento, tra il convoglio e il camion. Secondo quanto riferito dai media locali, l’autista del camion è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Anche alcuni passeggeri e il macchinista del treno hanno riportato ferite lievi, ma per loro non è stato necessario il ricovero