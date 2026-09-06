Interventi sul territorio marchigiano

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – INCENDIO APPARTAMENTO – Intorno alle 12,30 i Vigili del fuoco della sede Centrale sono intervenuti a seguito di una richiesta per l’incendio sprigionatosi in un appartamento di via Carnia. Le fiamme, ampiamente diffuse, sono state estinte e successivamente si è proceduto, con l’utilizzo di una termocamera, a verificare che le temperature fossero tornate alla normalità e dove necessario a spegnere e bonificare gli ultimi focolai che ancora covavano. Al termine la verifica statica in base alla quale è stata decretata l’inaccessibilità al l’appartamento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igenicità.

Dal Comando di Ascoli Piceno

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CASTELFIDARDO (AN) – RAMO PERICOLANTE – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Jesina per la presenza di un ramo pericolante, a circa 10 metri di altezza.

La squadra di Osimo, con il supporto dell’autoscala di Ancona, ha provveduto al taglio del ramo e alla messa in sicurezza dell’area.

Durante le operazioni la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto le forze dell’ordine.

Dal Comando di Ancona



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TOLENTINO (MC) – INCIDENTE STRADALE – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 1:00 della scorsa notte lungo la SS78, all’altezza dell’Abbadia di Fiastra, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, scontratesi frontalmente.

La squadra di Macerata ha estratto gli occupanti dalle autovetture e li ha affidati alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al loro trasporto in ospedale.

Una delle autovetture, alimentata a metano, ha presentato un principio d’incendio, spento dai Vigili del fuoco, che hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche i Carabinieri.

Dal Comando di Macerata