lunedì, Settembre 7, 2026
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Vigili del fuoco

Grave incidente stradale tra un’autovettura e un trattore -un decesso

Il Faro

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ponte Lambro (CO) – Alle ore 7:30 circa di questa mattina, le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Erba sono intervenute lungo la strada Arosio-Canzo, nel territorio comunale di Ponte Lambro, per un grave incidente stradale.
L’impatto, di tipo frontale, ha coinvolto un’autovettura e un trattore. A causa del violento scontro, il conducente della vettura – un giovane uomo – ha perso la vita.
Sul posto sono operative le squadre per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale, in collaborazione con i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.
La viabilità lungo la tratta risulta tuttora bloccata per consentire il completamento delle operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata.

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